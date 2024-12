Jorge Jesus recebeu o prémio de melhor treinador do ano no Médio Oriente e protagonizou um momento descontraído durante o discurso de agradecimento.

Após subir ao palco dos Globe Soccer Awards, o técnico português começou por explicar (em inglês) que iria discursar na língua materna e acabou a deixar rasgados elogios ao Al Hilal e aos jogadores, muito importantes para a conquista do troféu, nas palavras de JJ.

«I'm sorry, I don't know how to speak english. I prefer to speak portuguese. Agradeço aos Globe Soccer Awards pela gala e agradeço em especial ao Al Hilal, já que esta conquista só acontece porque foi a equipa que entrou para a história do Guiness, com 34 vitórias consecutivas. Desejo a todos um ano com muitos êxitos desportivos», afirmou o técnico.

Assista aqui às declarações de Jorge Jesus: