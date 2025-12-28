Vitinha superou a concorrência e arrecadou o prémio de melhor médio de 2025 nos Globe Soccer Awards.

No Dubai, o internacional português foi um dos jogadores do PSG distinguidos na gala deste domingo, sendo que o clube parisiense dominou na vertente masculina. Luis Enrique recebeu o prémio de melhor treinador, Luís Campos o de melhor diretor desportivo e Naser Al Khelaif o de melhor presidente.

Além disso, o PSG levou para casa também o troféu de clube do ano e João Neves falhou a eleição de jogador em «ascensão» para o colega de equipa Désiré Doué. Entre os nomeados estavam ainda Arda Güler (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona) e Kenan Yildiz (Juventus).