Vitinha eleito médio do ano, João Neves falha eleição para jogador em ascensão
PSG distinguido como melhor clube do ano, Luis Enrique o melhor treinador e Al Khelaif o melhor presidente nos Globe Soccer Awards
PSG distinguido como melhor clube do ano, Luis Enrique o melhor treinador e Al Khelaif o melhor presidente nos Globe Soccer Awards
Vitinha superou a concorrência e arrecadou o prémio de melhor médio de 2025 nos Globe Soccer Awards.
🏆 Congratulations to VITINHA 🇵🇹, winner of the #GlobeSoccer Award for BEST MIDFIELDER! 👏@vitinha @MahdAcademy #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery pic.twitter.com/brS8AZlvYZ— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025
No Dubai, o internacional português foi um dos jogadores do PSG distinguidos na gala deste domingo, sendo que o clube parisiense dominou na vertente masculina. Luis Enrique recebeu o prémio de melhor treinador, Luís Campos o de melhor diretor desportivo e Naser Al Khelaif o de melhor presidente.
Além disso, o PSG levou para casa também o troféu de clube do ano e João Neves falhou a eleição de jogador em «ascensão» para o colega de equipa Désiré Doué. Entre os nomeados estavam ainda Arda Güler (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona) e Kenan Yildiz (Juventus).