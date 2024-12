Vinicius Júnior e Aitana Bonmatì foram os principais destaques da 15.ª edição da Globe Soccer Awards, que decorreu esta sexta-feira no Dubai.

O internacional brasileiro recebeu o prémio para melhor jogador do ano, superando a concorrência de Erling Haaland, Mohamed Salah ou até Viktor Gyökeres, entre outros. Além disso, foi distinguido como o melhor avançado de 2024, após ter conquistado a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola ao serviço do Real Madrid na última temporada.

Quanto à jogadora do Barcelona, não só viu as catalãs receberem o troféu para o melhor clube do ano, arrecadou ainda o prémio para a melhor jogadora de 2024, deixando para trás Alexia Putellas, Salma Paralluelo e Giulia Gwinn, entre outras.

Quanto aos portugueses, destaque claro para Cristiano Ronaldo, distinguido como o melhor jogador no Médio Oriente, assim como o melhor marcador na história do futebol. Jorge Mendes recebeu o prémio de agente do ano e Jorge Jesus foi distinguido como o melhor treinador no Médio Oriente.

Confira aqui a lista completa dos vencedores:

Piero Ausilio – Diretor desportivo do ano

Alessandro Del Piero – Prémio de Carreira Jogador

Nadir Louah e Alba Mellado – Kings League

Olympiakos – Prémio Revelação do Ano

Jorge Jesus – Melhor treinador no Médio Oriente

Al Ain – Melhor clube no Médio Oriente

Cristiano Ronaldo – Melhor jogador no Médio Oriente

Real Madrid – Melhor clube do mundo

Florentino Peréz – Prémio de Carreira

Carlo Ancelotti – Melhor treinador do mundo

Jorge Mendes – Melhor agente do ano

Rio Ferdinand – Prémio de Carreira Jogador

Thibaut Courtois – Prémio de Carreira Jogador

Neymar – Prémio de Carreira Jogador

Vinicius Júnior – Melhor avançado do ano

Jude Bellingham – Melhor médio do ano

Jude Bellingham – Prémio Maradona

Lamine Yamal – Jogador Revelação do Ano

Cristiano Ronaldo – Melhor marcador de sempre

Barcelona – Melhor clube feminino do mundo

Aitana Bonmatì – Melhor jogadora do ano

Vinicius Júnior – Melhor jogador do ano