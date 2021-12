O Casa Pia bateu o Varzim, na abertura da 14.ª jornada da II liga e, desta forma, chegou ao topo da classificação da II Liga, com mais um ponto do que o Benfica B. Um feito notório para os gansos que, ainda há duas épocas, estiveram muito perto de descer de escalão.

Bastou um golo solitário de Saviour Godwin, aos 26 minutos, para o Casa Pia derrubar a equipa da Póvoa e alcançar a oitava vitória da época.

O Casa Pia chega, assim, ao primeiro lugar, mas com mais um jogo do que o Benfica B que, no próximo sábado, recebe o Rio Ave.