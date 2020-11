Mattheus Oliveira cumpriu o quarto jogo pelo Goiás, por empréstimo do Sporting, e marcou o primeiro golo. O médio ofensivo fixou o resultado final no Maracanã, na derrota frente ao Flamengo (3-1), mas não festejou porque cumpriu toda a formação no Mengão.



O último golo de Matheus Oliveira tinha sido a 16 de março de 2019, durante a cedência ao Vitória de Guimarães, há mais de vinte meses. Seguiu-se um período sem utilização no Sporting, antes dessa cedência ao Goiás.



Veja o golo de Mattheus Oliveira, filho de Bebeto.