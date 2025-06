Estão encontrados os semifinalistas da Gold Cup da Concacaf. A Guatemala, que venceu o Canadá nas grandes penalidades (6-5), regressa às meias-finais 29 depois. Os Estados Unidos por sua vez, eliminou a Costa Rica, também através de penáltis.

No U.S. Bank Stadium, em Minnesota (Estados Unidos), a seleção canadiana, que não pode contar com Eustáquio (FC Porto), entrou a vencer na partida. Jonathan David, avançado do Lille, inaugurou o marcador aos 30 minutos. O Canadá ficou reduzido a dez unidades, depois de Jacob Shaffelburg ver o segundo amarelo (45+4m).

A resposta da formação da Guatemala surgiria aos 60 minutos, com Rubio Rubín, avançado de 29 anos, a restabelecer o empate. Sem mais mexidas no marcador, tanto no tempo regular como no prolongamento, a decisão foi para as grande penalidades.

Ao sétimo penálti do Canadá, Luc Rollet acertou em cheio na barra. Na resposta, José Morales fez o golo que marca o regresso da Guatemala às meias-finais da competição 29 anos depois.

Nos outros quartos-de-final, entre Estados Unidos e Costa Rica, os americanos superiorizaram-se também nas penalidades, também no U.S. Bank Stadium, em Minnesota.

Francisco Calvo, defesa da Costa Rica, inaugurou a partida através de uma grande penalidade (12m). O Estados Unidos operou a reviravolta depois de golos de Diego Luna (43m) e Max Arfsten (47m). Alonso Martinez restabeleceu o empate aos 71 minutos.

Como na outra meia-final, esta eliminatória não teve mais golos, levando a decisão para os penáltis. Na marca dos 11 metros, os Estados Unidos saiu vencedor (4-3).

A Guatemala vai enfrentar os Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira no Energizer Park, em St. Louis. Na outra meia-final, México defronta as Honduras no Levi's Stadium, na Califórnia.

