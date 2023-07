México e Panamá vão disputar a final da Gold Cup no próximo dia 16 de julho (domingo).

A seleção do Panamá vai em busca de uma conquista inédita do torneio, depois de ter eliminado os Estados Unidos no desempate por penáltis, em San Diego.

O jogo continuava empatado ao fim de 90 minutos, pelo que foi necessário jogar o prolongamento, no qual a seleção do Panamá conseguiu chegar à vantagem ao minuto 99, com um golo de Iván Anderson.

Os Estados Unidos conseguiram restabelecer a igualdade seis minutos depois, por Jesús Ferreira.

A passagem à final foi então decidida no desempate por penáltis, e aí o Panamá garantiu a sua terceira final (depois de 2005 e 2013).

O México, a seleção que mais vezes ergueu a Gold Cup, vai em busca do nono título.

Chega à final depois de ter vencido a Jamaica por 3-0, em Paradise.

Os golos foram marcados por Henry Martín (2m), Luis Chávez (30m) e Roberto Alvarado (90+3m).