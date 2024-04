O talento de João Neves não tem passado despercebido e o jovem médio do Benfica já é um dos fortes candidatos a vencer o Golden Boy 2024, prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport.

Na primeira avaliação do Golden Boy, realizada a par com a Football Benchmark, o futebolista de 19 anos do Benfica aparece em segundo lugar da lista, apenas atrás de Lamine Yamal, avançado de 16 anos do Barcelona. Alejandro Garnacho completa o pódio.

De referir que concorrem a este prémio apenas jogadores sub 21 que atuem na Europa, com o ranking a ter em conta o desempenho do jogador desde outubro de 2023.

O último vencedor do prémio foi Jude Bellingham, com Renato Sanches e João Félix a vencerem em 2016 e 2019, respetivamente.

Confira o top 10: