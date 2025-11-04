Désiré Doué recebeu esta terça-feira o prémio Golden Boy! O atleta do Paris Saint Germain sucedeu a Lamine Yamal e foi considerado o melhor jogador sub-21 da Europa.

O prémio atribuído pelo Tuttosport foi entregue ao francês, que apontou 16 golos e 14 assistências pelo PSG na temporada passada, tendo ainda conquistado a Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, campeonato francês, Taça de França e Supertaça francesa.

Doué ultrapassou ainda a concorrência de Geovany Quenda (Sporting), Rodrigo Mora (FC Porto), Victor Froholdt (FC Porto) e outros 21 finalistas.

Relativamente ao prémio Golden Girl, o jornal atribuiu-o à  inglesa Michelle Agyemang, do Brighton.

