Golden Boy
Há 1h e 18min
Désiré Doué bate Quenda, Mora e Froholdt e vence o prémio Golden Boy
Francês do Paris Saint-Germain é o melhor jogador sub-21 da temporada 2024/25
TB
Francês do Paris Saint-Germain é o melhor jogador sub-21 da temporada 2024/25
TB
Désiré Doué recebeu esta terça-feira o prémio Golden Boy! O atleta do Paris Saint Germain sucedeu a Lamine Yamal e foi considerado o melhor jogador sub-21 da Europa.
O prémio atribuído pelo Tuttosport foi entregue ao francês, que apontou 16 golos e 14 assistências pelo PSG na temporada passada, tendo ainda conquistado a Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, campeonato francês, Taça de França e Supertaça francesa.
Doué ultrapassou ainda a concorrência de Geovany Quenda (Sporting), Rodrigo Mora (FC Porto), Victor Froholdt (FC Porto) e outros 21 finalistas.
Relativamente ao prémio Golden Girl, o jornal atribuiu-o à inglesa Michelle Agyemang, do Brighton.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS