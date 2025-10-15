O jornal italiano Tuttosport divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista final dos 25 jogadores que concorrem a Golden Boy, prémio que distingue o melhor jogador sub-21 da temporada.

Os portugueses Geovany Quenda (Sporting) e Rodrigo Mora (FC Porto) estão entre os nomeados. O dinamarquês Victor Froholdt (FC Porto) também integra a lista.

Rodrigo Mora não integrava a lista inicial dos 100 candidatos, mas surge nesta fase final como um dos cinco wildcards atribuídos, ao lado de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Esposito (Inter Milão), Giovanni Leoni (Liverpool) e Aleksandar Stankovic (Club Brugge).

Os 25 jogadores serão analisados por 50 jornalistas especialistas em futebol internacional que decidirão quem será o sucessor de Lamine Yamal. A data da gala de premiação ainda não foi anunciada.