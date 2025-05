O jornal italiano Tuttosport divulgou, esta quarta-feira, a lista inicial com 100 nomes candidatos ao prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21.

Portugal está representado com cinco jogadores e Geovany Quenda é, por esta altura, o melhor luso. O ala do Sporting surge em nono lugar no atual ranking. Lamine Yamal é o mais bem cotado, mas não concorre ao prémio, porque já foi distinguido no ano passado. Pau Cubarsí, do Barcelona, surge logo atrás. Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Ethan Nwaneri (Arsenal) e Jorrel Hato (Ajax) são os outros jovens no top-10.

O extremo do Sporting de Braga, Roger Fernandes, ocupa a 32.ª posição, enquanto Rodrigo Mora, do FC Porto, é 46.º, à frente de Conrad Harder, do Sporting (50.º). Já Martim Fernandes (FC Porto) surge no 58.º posto e Dário Essugo, que esteve cedido ao Las Palmas, mas já assinou pelo Chelsea, é 80.º.

As posições no ranking vão sendo atualizadas à medida que a lista for encurtada e até poderão ser introduzidos novos nomes.

Com 17 jogadores, a França é o país mais representado, seguido de Bélgica (dez) e Inglaterra (oito). As Ligas francesa e inglesa têm 14 jovens selecionados. O campeonato alemão fecha o pódio, com onze jogadores.