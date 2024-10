Gustavo Sá, jogador do Famalicão, contou à Tuttosport como foi o momento em que descobriu estar nomeado para o Golden Boy

«Fiquei a saber graças a um post no Instagram do Famalicão (risos). Assim que cheguei a casa, o meu pai estava muito entusiasmado e não parava de me mostrar dezenas de sites a falar dos vários candidatos. Para um jovem jogador como eu, fazer parte deste ranking é algo extraordinário. Sinto-me orgulhoso do jogador que me estou a tornar», começou por dizer ao jornal organizador do evento.

Questionado sobre a possibilidade de repetir o feito de Renato Sanches e João Félix, que conseguiram arrecadar o prémio em 2016 e 2019, respectivamente, o jovem médio confessou que ficaria feliz, mas há «candidatos num nível diferente».

«Tenho de ser sincero: neste momento, há candidatos que estão a um nível diferente do meu e que merecem muito mais. Se alguma vez o ganhasse, seria uma emoção indescritível para mim, bem como para a minha família. Daria a alguém? João Neves. Somos amigos e acho que ele é um jogador extraordinário. Sim, o Lamine Yamal é mais novo e fez um Europeu louco. Mas pela continuidade que o João tem demonstrado, primeiro no Benfica e agora no PSG, acho que merece mais», disse.

Sabia que iria fazer parte de uma equipa forte, um grupo unido. Nós pensamos em jogo por jogo, sem nunca focar nos compromissos subsequentes. Entramos em campo para vencer todos os jogos, sem cálculos. Europa? Sabemos que podemos chegar lá, mas não é um objetivo atingir isso a todo o custo. Vamos tentar lutar todas as semanas», atirou.

Tal como muitos outros, Cristiano Ronaldo é o ídolo do jovem de 19 anos. Formado na Academia Elite Sport, FC Porto, Dragon Force e Famalicão, Gustavo apontou também qual o italiano que mais gosta de ver jogar.

O meu ídolo é o Cristiano Ronaldo, o melhor de todos. Sou português e não poderia ser de outra forma (risos). Além do CR7 não tenho outras referências futebolísticas. Eu só penso em melhorar o meu jogo. Quem gosto em Itália? Barella, é um jogador de topo», partilhou.

Esta época, ao serviço do Famalicão, Gustavo já fez oito jogos e marcou um golo. Recentemente foi chamado à seleção sub-21, mas acabou por sair da convocatória devido a lesão.