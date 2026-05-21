Já é conhecida a lista de candidatos ao prémio Golden Boy 2026 e há nove jogadores que atuam em clubes portugueses entre os nomeados para a distinção atribuída pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor futebolista sub-21 a jogar na Europa.

O FC Porto é o clube mais representado entre os portugueses, com cinco jogadores na corrida: Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Victor Froholdt, William Gomes e o polaco Oskar Pietuszewski.

Já o Sporting surge com dois nomes: Geovany Quenda e João Simões, enquanto o Benfica tem Gianluca Prestianni incluído entre os candidatos. O Alverca também marca presença através do defesa-central Bastien Meupiyou.

O Golden Boy é atribuído anualmente através da votação de jornalistas de vários meios europeus e distingue o jogador sub-21 em maior destaque no futebol europeu.