Mora, Quenda e Prestianni entre os candidatos ao prémio Golden Boy
FC Porto lidera representação dos clubes portugueses no prémio atribuído pela Tuttosport
FC Porto lidera representação dos clubes portugueses no prémio atribuído pela Tuttosport
Já é conhecida a lista de candidatos ao prémio Golden Boy 2026 e há nove jogadores que atuam em clubes portugueses entre os nomeados para a distinção atribuída pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor futebolista sub-21 a jogar na Europa.
O FC Porto é o clube mais representado entre os portugueses, com cinco jogadores na corrida: Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Victor Froholdt, William Gomes e o polaco Oskar Pietuszewski.
Já o Sporting surge com dois nomes: Geovany Quenda e João Simões, enquanto o Benfica tem Gianluca Prestianni incluído entre os candidatos. O Alverca também marca presença através do defesa-central Bastien Meupiyou.
O Golden Boy é atribuído anualmente através da votação de jornalistas de vários meios europeus e distingue o jogador sub-21 em maior destaque no futebol europeu.