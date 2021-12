Pedri (Barcelona) é o Golden Boy de 2021, batendo a concorrência de Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e Jamal Musiala (Bayern Munique) na corrida ao prémio de melhor jogador sub-21 a atuar nos principais campeonatos europeus.

Se tudo correr como o esperado, este trio andará pelo topo do futebol mundial ao longo da próxima década. Mas será que é sempre assim? Que percentagem das maiores promessas mundiais atinge verdadeiramente o estrelato?

Refira-se, a este propósito, que o prémio Golden Boy distingue jogadores a atuar nos campeonatos europeus mas não distingue nacionalidades. Em 2016, por exemplo, a lista de 40 candidatos apresentava dois brasileiros bem conhecidos dos adeptos portugueses: Danilo Barbosa, que representava nessa altura o Benfica, e Gabigol, que estava no Inter de Milão.

O Maisfutebol olhou precisamente para a lista de 40 candidatos ao prémio Golden Boy 2016 para perceber onde estão esses jogadores, cinco anos depois. Com 24/25 anos, esse grupo de jogadores deveria estar no topo do futebol mundial.

Renato Sanches, que tinha saído meses antes do Benfica para reforçar o Bayern Munique, foi o vencedor do troféu, superando Marcus Rashford e Kingsley Coman. Outros nomes bem conhecidos dos adeptos portugueses também fizeram parte da lista: Riechedly Bazoer, Danilo Barbosa, Gabigol, Gonçalo Guedes, Marko Grujic, Renato Sanches e Rúben Neves.

Onde estão agora? Quantos chegaram de facto ao patamar mais elevado?

Recorde na galeria associada a este artigo os 40 candidatos ao prémio Golden Boy de 2016 e veja que clubes representam atualmente.