Jude Bellingham é o vencedor do Golden Boy 2023, prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, que Renato Sanches (2016) e João Félix (2019) já venceram. No top-20 dos melhores Sub-21 figuram três jovens da Liga portuguesa.

Na gala, realizada esta segunda-feira em Turim, foi divulgada a classificação final deste prémio, com Ousmane Diomande (Sporting) a ocupar a 17.ª posição, com quatro pontos, João Neves (Benfica) no 14.º lugar, com 13 pontos, e António Silva (Benfica) na 8.ª posição, com 41 pontos.

A classificação final ficou na seguinte ordem: Bellingham (1.º), Musiala (2.º), Lamine Yamal (3.º), Xavi Simons (4.º), Zaïre-Emery (5.º), Højlund (6.º), Balde (7.º), António Silva (8.º), Tel (9.º), Wirtz (10.º), Šeško (11.º), Güler (12.º), Evan Ferguson (13.º), João Neves (14.º), Scalvini (15.º), Andy Diouf (16.º), Diomande (17.º), Vermeeren (18.º), Kerkez (19.º) e Baturina (20.º).