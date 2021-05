As últimas jornadas nos principais campeonatos europeus não originaram alterações significativas no topo da tabela dos maiores goleadores do continente. Robert Lewandowski (Bayern Munique), com impressionantes 41 golos na Bundesliga, é o vencedor da Bota de Ouro 2020/21.



Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus) completam o pódio, surgindo logo atrás outro português: André Silva, que realizou uma temporada de grande nível no Eintracht Frankfurt.



Mbappé (PSG) marcou o mesmo número de golos que Haaland (Borussia Dortmund), mas teve menor tempo de utilização.



O único «intruso» no top-10 é o nigeriano Paul Onuachu, que acabou por ser prejudicado pelos factores aplicados na contabilização da Bota de Ouro.



O avançado do Genk marcou 33 golos no campeonato belga, que tem apenas um factor de 1,5, enquanto os maiores campeonatos europeus apresentam um factor de 2.



Pelo mesmo motivo, Pedro Gonçalves (Sporting) não surge nesta lista. O melhor marcador em Portugal apontou 23 golos, tal como Gerard Moreno (Villarreal) e Benzema (Real Madrid), mas o campeonato português tem um facto de 1,5, contra os 2 de Espanha.



Confira na galeria associada a este artigo o top-10 da Bota de Ouro 2020/21.