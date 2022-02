Autor de um bis na vitória do Liverpool sobre o Leicester nesta quinta-feira, Diogo Jota é o melhor marcador português em 2021/22.

O avançado do Liverpool soma 17 golos em todas as frentes pelos reds nesta temporada e soma até mais golos do que Cristiano Ronaldo, habitual presença no topo ao longo da última década e meia.

Ricardo Horta, do Sp. Braga, completa o pódio e é, para já, o melhor marcador português da época a atuar em solo luso.

Esta lista, um TOP-20 que pode ver na GALERIA ASSOCIADA, contempla apenas jogadores a atuar em primeiras divisões de campeonatos europeus e tem em consideração todos os golos oficiais apontados pelos respetivos clubes.