Scottie Scheffler, número 1 mundial de golfe, foi algemado e detido após tentar furar uma barreira policial quando ia a caminho do Valhalla Golf Club, onde está a decorrer o US PGA Championship.

De acordo com a imprensa, Scheffler terá recusado um pedido de um agente policial para parar pouco depois de um acidente que causou um enorme engarrafamento. «Agora ele vai para a cadeia e não há nada a fazer em relação a isso», disse um polícia num vídeo publicado na rede social X por um repórter da ESPN que apanhou Sheffler algemado e a entrar num carro da polícia.

