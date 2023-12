O golfista espanhol Jon Rahm, de 29 anos, aceitou rumar à LIV Golf, circuito profissional inaugurado em 2022 na Arábia Saudita. Em causa está um contrato milionário, que continua por oficializar, mas que deverá superar os 520 milhões de euros. Tal valor, explica a Marca, equivale à soma das verbas distribuídas pelo PGA Tour em 2023.

O vínculo de Rahm poderá inclusive superar os mais de 600 milhões de euros acumulados por Lionel Messi no Barcelona, tornando-se o contrato mais bem pago na história do desporto. Além disso, o atleta poderá ainda adicionar quatro milhões a cada torneio ganho no circuito.

A LIV Golf, financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês), conta com 13 torneios. A nova temporada arranca em fevereiro, no México, e visita países como Estados Unidos, Espanha ou Reino Unido.

Assim, Rahm deixa os principais torneios da modalidade – o PGA Tour e o DP World Tour – para promover um novo projeto, no país que pretende ser a capital do desporto mundial. Aliás, o PIF também ambiciona ser sócio maioritário do circuito norte-americano (PGA Tour).

Jon Rahm junta-se a outras 12 estrelas do universo do golfe, com currículo dourado nos principais circuitos, num total de 49 jogadores na LIV Golf.

Em todo o caso, há quem continue a resistir aos milhões árabes, uma vez que cinco atletas que já lideraram o ranking mundial recusaram, este ano, a proposta da LIV Golf.