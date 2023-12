Jon Rahm, golfista espanhol que é número 3 mundial, confirmou que vai juntar-se à LIV Golf League, circuito de golfe que é financiado pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

«É com orgulho que me junto à LIV Golf League e passo a fazer parte de algo novo que vai proporcionar crescimento ao desporto. Não tenho dúvidas de que esta é uma grande oportunidade para mim e para a minha família. Estou muito entusiasmado com o futuro», escreveu nas redes sociais.

I am proud to join @livgolf_league and be part of something new that is bringing growth to the sport. I have no doubt that this is a great opportunity for me and my family and am very excited for the future. pic.twitter.com/myf4isJgJ3