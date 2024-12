Tiger Woods está de regresso. O golfista de 48 anos, que foi operado em setembro e não compete desde julho vai voltar às competições na próxima semana e para jogar com o seu filho.

Woods, considerado por muitos como o melhor golfista de sempre, vai participar no PNC Championship ao lado do filho Charlie. O torneio que se realiza em Orlando, na Flórida, a 21 e 22 de dezembro, conta com 20 pares de jogadores, cada um composto por vencedor de um «major» e um membro da sua família.

Já não é a primeira vez que Tiger Woods participa na competição com o seu filho, aliás, é a quinta. O par Woods alcançou um segundo lugar em 2021 e um quinto lugar no ano passado.