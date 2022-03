Tiago Sousa, golfista português de 18 anos, faleceu na sequência de um acidente de viação registado na terça-feira, no Texas, Estados Unidos da América.

O jovem desportista viajava com a sua equipa da Universidade de Southwest quando a carrinha colidiu com outro automóvel que estava a ser conduzido por um adolescente de 13 anos, na companhia do pai.

Além de Tiago Sousa, faleceram ainda outros cinco estudantes e o treinador. Outros dois universitários estão internados em estado crítica, e a criança e o pai que seguiam no outro automóvel também não resistiram ao acidente.

Nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Golfe lamentou a morte de Tiago Sousa, «um jovem com bastante talento e com um comportamento dentro e fora de campo irrepreensível».