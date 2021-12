Tiger Woods, em entrevista à Golf Digest, confessou que não vai voltar a ser o golfista que já foi no passado na sequência do acidente de carro em fevereiro e revela que esteve perto de perder uma perna.

«Acredito que o mais realista é um dia voltar a jogar um torneio PGA, mas nunca mais vou fazer uma época completa. Vou ter de escolher. É uma realidade triste, mas é a realidade. Entendo-a e aceito-a», começou por enunciar.

O golfista norte-americano sofreu um aparatoso acidente de carro, a 23 de fevereiro, em Los Angeles, que lhe deixou algumas sequelas físicas significativas, sobretudo na perna direita que, aliás, continua a recuperar. Wood revela que a amputação foi um dos cenários que lhe foi colocado depois do acidente. «Houve um momento em que, não diria cinquenta por cento, mas em que estive perto de sair do hospital só com uma perna», revelou.

O golfista, que chegou a ser considerado como um dos melhores de sempre, fica, assim, afastado dos grandes palcos aos 45 anos. «Não tenho de competir e jogar contra os melhores para ter uma grande vida. Depois da operação às cotas, em 2017, foi como escalar o Everest. Tinha de o fazer e fi-lo. Desta vez acho que já não tenho corpo para voltar a escalar, mas está tudo bem. Posso estar no golfe e, que sabe, se a minha perna o permitir, jogar um torneio ou outro. Mas subir outra vez a montanha não me parece uma perspetiva realista para mim», comentou ainda.