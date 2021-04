O golfista norte-irlandês Rory McIlroy está a dar que falar nas últimas horas por causa de um episódio insólito. Durante o Masters de Augusta, Rory McIlroy falhou a tacada e acertou em cheio no próprio pai.

«Eu sabia que era o meu pai. Estava a tentar afastar a bola dele, mas acertei-lhe em cheio. Foi uma tacada perfeita», brincou o golfista aos jornalistas, acrescentando que o pai parecia estar bem. «Ele foi embora a andar normalmente, não coxeou.»

Normalmente, os golfistas que acertam nos espectadores oferecem uma luva autografada como pedido de desculpas. «Ele viu-me a assinar muitas coisas ao longo dos anos. Acho que não está preocupado com isso. Só precisa de pôr gelo. Talvez eu autografe um saco de ervilhas congeladas para ele», brincou o golfista. Veja as imagens no vídeo abaixo: