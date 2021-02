Ruben Amorim já falou em estrelinha e em querer, e os números comprovam: o Sporting é a equipa com mais golos marcados nos últimos 15 minutos nesta edição da Liga.

Segundo o playmaker, os leões festejaram já por 14 vezes depois 75 minutos, o que representa 37 por cento do total dos golos da formação verde e branca no campeonato.

Na terça-feira, o bis de Coates na reviravolta com o Gil Vicente foi nesse espaço de tempo, e o uruguaio marcou mesmo o 2-1 já em período de descontos.

Foi o quinto golo do líder no tempo extra dos 90 minutos, e o terceiro a dar pontos: Matheus Nunes havia dado a vitória ante o Benfica também nos descontos, tal como Sporar na receção ao Farense.

De resto, contando apenas golos marcados nos últimos dez minutos, a formação de Alvalade já conseguiu conquistar 16 pontos. Além dos jogos acima referidos, os pupilos de Amorim resgataram um ponto ao FC Porto com um golo aos 87 minutos, três ao Santa Clara ao marcarem aos 87 minutos, e já com o Gil Vicente, na primeira parte, haviam operado a reviravolta com três golos aos 82, 84 e 90+6 minutos.