Com o bis frente ao Vitória de Guimarães, Darwin Núñez isolou-se ainda mais no topo da lista de melhores marcadores da Liga.

O avançado do Benfica soma agora 20 golos em outros tantos jogos, mais seis tentos do que o segundo classificado, Luis Díaz, ele que saiu do FC Porto para o Liverpool no mercado de inverno.

O bracarense Ricardo Horta, que ainda não jogou esta jornada, está no terceiro lugar com os mesmos 14 golos de Díaz – está atrás do ex-portista porque tem mais jogos realizados.

Veja na galeria acima associada a lista dos melhores marcadores da Liga.