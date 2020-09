Com os dois golos apontados no sábado ao Sporting de Braga, na vitória por 3-1 na primeira jornada da I Liga de 2020/2021, Alex Telles tornou-se o defesa mais goleador da história do futebol do FC Porto.

O jogador de 27 anos fez dois golos de grande penalidade, chegando aos 26 tentos pelo FC Porto, algo que nunca outro jogador do seu setor tinha alcançado. O primeiro bis em jogos oficiais pelos dragões permitiu, por isso, igualar e ultrapassar Jorge Costa e Zé Carlos, ambos com 25 golos marcados de azul e branco.

Os números de Alex Telles pelo FC Porto:

2020/2021: 1 jogo/2 golos

2019/2020: 49 jogos/13 golos

2018/2019: 53 jogos/6 golos

2017/2018: 45 jogos/4 golos

2016/2017: 45 jogos/1 golo