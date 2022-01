Dez jornadas em 18 a vencer por três golos ou mais, 48 golos marcados na Liga.

No arranque da segunda volta, o FC Porto lidera e só não é o ataque mais concretizador do campeonato devido ao atípico Belenenses-Benfica (0-7 – os encarnados têm 50 no total), em que os azuis entraram com nove jogadores em campo.

Os dragões estão em marcha para a época mais concretizadora deste século e igualam o seu melhor registo até ao momento. Só por uma vez, à 18.ª jornada, haviam alcançado 48 golos à 18.ª jornada. Um feito alcançado também por Sérgio Conceição, em 2017/18, na primeira época como técnico dos azuis e brancos.

Na mesma fase do campeonato, Vítor Pereira foi quem esteve mais perto de alcançar estes registos: 47 golos em 2011/12 e 45 em 2012/13.

De resto, nem José Mourinho (39 em 2002/03 e 42 em 2003/04), nem Villas-Boas 41 (2010/11) comandaram máquinas ofensivas tão demolidoras.

O pior registo aconteceu no ano seguinte à conquista da Liga dos Campeões: em 2004/05 o FC Porto teve três treinadores (Delneri, Victor Fernández e José Couceiro) e à 18.ª jornada tinha apenas marcado 24 golos. Colocando tudo em perspetiva, no fim das 34 jornadas desse campeonato os portistas fizeram um total de 39 golos, bastante menos do que o registo atual quando ainda falta praticamente meia Liga por disputar.

[Já agora, uma nota: entre 2006/07 e 2012/2013, épocas com apenas 30 jornadas, continuamos a comparar os golos marcados até à 18.ª e não na primeira jornada da segunda volta.]

Na verdade, o que conta são os pontos e vale a pena repetir o chavão de que as contas se fazem no final. Ainda assim, é significativo que, neste século, o FC Porto só por uma vez tenha ultrapassado a barreira dos 80 golos: aconteceu em 2017/18, com Conceição, ainda assim com uma ligeira quebra na veia goleadora na segunda volta.

Dessa vez, os dragões terminaram o campeonato sem derrotas com recorde de pontos e 82 golos marcados, culminando com a conquista do título nacional. E agora?

Mais golos à 18.ª jornada:

Épocas Golos 2017/18 e 2021/22 48 2011/12 47 2012/13 45 2003/04 e 2014/15 42 2020/21 41

Menos golos à 18.ª jornada: