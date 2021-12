Titular na vitória do Sporting em Penafiel, Gonçalo Esteves aumentou para cinco o número de competições que já disputou este ano.

Para além deste (primeiro) jogo na Taça da Liga, o jovem lateral direito tem uma partida na Liga dos Campeões, duas na Taça de Portugal, três na Youth League, com os sub-19, e seis na Liga 3, pela equipa B.

Nos próximos dias a lista pode aumentar para seis competições. É que, perante a lesão de Pedro Porro, e com Ricardo Esgaio infetado com covid-19, Gonçalo Esteves pode ter a oportunidade de estrear-se no campeonato, frente ao Gil Vicente.

Ruben Amorim até admitiu que Bruno Tabata seria outra opção para a ala direita, mas foi expulso em Penafiel. No final desse jogo o técnico não quis, contudo, confirmar a utilização de Gonçalo Esteves.