O Penafiel venceu este sábado o Leixões em Matosinhos por 1-0, graças a um golo do médio brasileiro Marcel Pereira, no duelo da 15.ª jornada da II Liga, no Estádio do Mar.

Num jogo com uma grande novidade no onze inicial eleito por Carlos Pinto, técnico que lançou a estreia absoluta do médio de 19 anos Gonçalo Franco na equipa principal do Leixões, foram os durienses a levar a melhor, decidindo o jogo logo aos 64 segundos da segunda parte.

Após o nulo ao intervalo, uma boa jogada coletiva de ataque foi concluída por Marcel na área, após cruzamento de Coronas, do lado direito do ataque, quando o relógio marcava 46 minutos e quatro segundos.

O jogador cedido pelo Portimonense, que passou um calvário longo de lesão que o deixou cerca de 11 meses fora da competição em 2019, estreou-se a marcar esta temporada, marcando de novo mais de três anos depois: a última vez foi na II Liga, pelos algarvios, a 20 de agosto de 2016. Curiosamente, o médio, que entrara aos 37 minutos e fez o golo, saiu com queixas físicas e foi substituído ao minuto 60.

O Penafiel somou a segunda vitória consecutiva, ao passo que o Leixões aumentou para cinco as jornadas sem vitórias.

