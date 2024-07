Gonçalo Franco já não é jogador do Moreirense, informou, esta quinta-feira, o médio português, que já fez exames médicos no Swansea, da segunda divisão inglesa, e espera a oficialização nos próximos dias, adianta a Lusa.

«Saio do clube como jogador e com a consciência de que dei o máximo por este símbolo. Continuarei a ser mais um a torcer por vocês todos», escreveu o jogador no Instagram.

Depois de quatro épocas pela equipa do Moreirense, o futebolista de 23 anos deixa Moreira de Cónegos com 129 jogos e nove golos.

«É um orgulho ter feito história neste clube. Orgulho-me especialmente de ter pertencido ao plantel que bateu o recorde de pontos na II Liga e de, na época a seguir, termos batido o recorde de pontos pelo clube na Liga», acrescentou.

Formado no Boavista, FC Porto, Dragon Force, Rio Ave e Leixões, Gonçalo estreou-se a sénior por este último antes de se mudar para o Moreirense. Na temporada passada fez um total de 35 jogos, marcou dois golos e quatro assistências.