A Real Sociedad venceu este domingo o Barcelona por 2-1 e colocou um ponto final no trajeto imaculado do Barcelona, que não perdia desde 25 de novembro, quando foi batido em Londres, pelo Chelsea.

Desde então foram onze triunfos consecutivos, que terminaram este domingo, em San Sebastiáns. João Cancelo entrou durante a segunda parte e não teve o melhor regresso à equipa, mas em compensação o outro português, em campo, o extremo Gonçalo Guedes, foi o herói da partida, ao fazer o segundo golo da Real Sociedad.

Tudo parecia estar contra o Barcelona, de resto. A formação catalã teve dois golos anulados logo nos minutos iniciais, primeiro num remate de Fermín e depois numa finalização de Lamine Yamal. Pelo meio ainda enviou cinco bolas aos ferros, o que se não é recorde... deve andar lá perto.

Ora o VAR anulou os dois golos iniciais do Barcelona e logo a seguir, chegou o primeiro que contou mesmo, para a Real Sociedad: Gonçalo Guedes cruzou da direita para o capitão Mikel Oyarzabal finalizar com classe.

A precisar de dar a volta no resultado, Hansi Flick mudou três jogadores a meia hora do fim, lançando João Cancelo, Lewandowski e Rashford em campo. Pouco depois, chegou o empate: Lamine Yamal cruzou e Rashford marcou. Estavam jogados 70 minutos.

O empate, no entanto, durtou pouco. Um minutos depois, Gonçalo Guedes disparou um míssil fortíssimo e colocou novamente a Real Sociedad na frente, numa vantagem que, apesar da insistência do Barcelona, não sofreu alterações.

Gonçalo Guedes tornou-se assim o herói da primeira derrota do Barcelona neste ano de 2025, ao fazer um golo e uma assistência.

Com este resultado, o Barcelona continua na liderança, mas com apenas um ponto de vantagem sobre o Real Madrid.