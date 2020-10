O mercado de transferências em Portugal está fechado e as últimas novidades surgiram na derradeira atualização da Liga, publicada já após a meia-noite. Além das inscrições dos mais recentes reforços do FC Porto, Marko Grujic e Felipe Anderson, além de outras oficializações que já eram conhecidas, como a chegada de Jorge Silva ao Boavista, Baraye no Gil Vicente ou a de André Luís ao Moreirense, nota para a inscrição de jovens, por parte do Benfica e do Gil Vicente.

As águias incluíram o defesa Gonçalo Loureiro, de 20 anos, que na época passada alinhou nos sub-23. Já os gilistas inscreveram Manuel Lopes, defesa de 20 anos que fora cedido ao Leça em 2019/2020. Há ainda nomes de última hora na II Liga, para Cova da Piedade, Académico de Viseu e Académica de Coimbra.

Novidade é também a inscrição de Josip Misic por parte do Sporting, após duas épocas de empréstimos ao PAOK Salónica.