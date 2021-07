Figura: Gonçalo Ramos

O jovem avançado português continua a fazer pela vida. Para sermos justos, até temos de ressalvar: já mais para garantir um lugar no onze do que uma vaga no plantel. O avançado luso voltou a ser titular e marcou o golo inaugural, num belo cabeceamento na pequena área após canto de Pizzi. Além do golo, recuou muitas vezes para procurar jogo, abrindo espaços para as entradas de Waldschmidt… faltou foi a bola chegar com mais regularidade ao alemão.

Positivo: João Mário

O internacional português acrescenta rigor ao meio-campo do Benfica. É raro perder uma bola e isso dá maior tranquilidade à equipa de Jesus, que consegue estar mais tempo em ataque continuado. Não brilhou, tal como a restante equipa esteve longe de o fazer, mas é cada vez mais seguro afirmar que um dos lugares no meio-campo será dele. Jogou 85 minutos e acabou o jogo no corredor esquerdo, após as muitas alterações.

Negativo: e um lateral-direito?

As semanas passam, o arranque oficial aproxima-se e o Benfica continua com apenas Gilberto para a lateral-direita. É verdade que esta situação acontece devido às lesões de Diogo Gonçalves e André Almeida. Mas e se Gilberto também se lesiona até ao decisivo jogo com o Spartak Moscovo? Vai jogar ali Paulo Bernardo, como voltou a acontecer diante do Lille? Diante do campeão francês, perto da hora de jogo, Gilberto já mostrava algumas dificuldades físicas, mas teve de manter-se mais 20 minutos em campo. Neste ponto específico, a fase de preparação do Benfica não parece estar a ser muito útil.

OUTROS DESTAQUES

Gedson

Jogou meia-hora, entrando na primeira ‘fornada’ de substituições feitas por Jorge Jesus. O médio começou por jogar na meia direita e deu mais dinâmica ao corredor, trazendo mais imprevisibilidade. Nos últimos minutos formou a dupla de meio-campo com Florentino e entendeu-se de forma perfeita com o companheiro que conhece muito bem. Marcou pontos positivos para a permanência no plantel. Assim queira Jorge Jesus.

Florentino

Entrou para médio defensivo, ‘empurrando’ Weigl para central. Mostrou segurança e qualidade a sair a jogar. Não se livrou, porém, de um puxão de orelhas de Jorge Jesus por não descer para a construção a três, deixando Weigl e Vertonghen demasiado expostos, situação que corrigiu rapidamente.

Gil Dias

Depois de um calafrio logo após entrar, Jorge Jesus mandou o adjunto João de Deus fazer marcação cerrada ao jogador que chegou ao Benfica para jogar, sobretudo, na lateral-esquerda. Uma ou outra entrada ‘à queima’ sobre os adversários fizeram-no perder alguns duelos, mas só a jogar é que pode crescer.

Paulo Bernardo

Voltou a entrar para lateral-direito e não comprometeu. Tentou sair a jogar, a qualidade técnica que possui permite-lhe isso, mas a posição em que tem sido aposta desaconselham a muito atrevimento.

Rodrigo Pinho

Entrou a quatro minutos dos 90 e não tocou na bola em terrenos ofensivos. Foi útil para… a pressão alta.