Gonçalo Ramos tem sido destaque em Paris, levando já dez golos no ano de 2024 com a camisola do PSG, 13 no total da época. Luis Enrique, treinador dos parisienses, não deixou passar o momento e falou sobre a evolução do avançado português.

Questionado se queria contratar um novo avançado no próximo mercado de verão, face às recentes exibições do português, Luis Enrique destacou que é um assunto para falar com Luis Campos, diretor desportivo do clube, mas que fica feliz por ter Gonçalo e Kolo Muani na equipa, ambos jogadores talentosos que lutam pela mesma posição.

«Teremos que conversar sobre isso com o Luís Campos e agora não é hora de falar sobre isso. Em relação ao Gonçalo Ramos, estou muito feliz por ter um jovem como ele, já com tanta experiência. Ele foi importante ao longo da temporada, com mais ou menos tempo de jogo. É bom ter o Gonçalo e o Kolo Muani como especialistas na posição 9. Todos os treinadores ficariam felizes em ter estes dois», disse esta terça-feira, na antevisão ao jogo frente ao Lorient.

De recordar que, no passado domingo, o ex-Benfica marcou dois golos frente ao Lyon (4-1) e tem aproveitado os momentos em que joga para se mostrar, mesmo não sendo titular absoluto.