Para vencer o Marselha e conquistar a Supertaça francesa, o Paris Saint-German teve, primeiro, de sofrer. Gonçalo Ramos começou, uma vez mais, no banco de suplentes, mas entrou na partida ao minuto 89 e, seis minutos depois, fez o golo da igualdade, que levou a decisão do jogo para as grandes penalidades.

A exibição do jogador de 24 anos não passou despercebida ao treinador Luís Enrique, que caracterizou o avançado como um «soldado que está sempre pronto para jogar, seja um ou dois minutos» e confessou estar «muito feliz» por ter Gonçalo Ramos no plantel.

«Tenho de felicitar os meus jogadores, mas especialiamente Gonçalo Ramos. Ele é um soltado. Está sempre pronto para jogar, seja um minuto, seja dois minutos. Está sempre pronto, é um soldado e estamos muito felizes por o ter na nossa equipa», referiu o técnico espanhol.

Esta temporada, recorde-se, o antigo jogador do Benfica conta com 25 jogos, 10 golos e uma assistência ao serviço do Paris Saint-German.