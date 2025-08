O Gondomar, do Campeonato de Portugal, revelou neste sábado os equipamentos para a nova época, em homenagem a Diogo Jota e André Silva.

«Mais do que uma camisola, uma homenagem eterna. Esta época, o Gondomar entra em campo com o coração cheio de memória. A nossa nova camisola traz a imagem de Diogo Jota e de André Silva, dois filhos de Gondomar que nos deixaram cedo demais, mas que viverão para sempre na história do nosso clube e do nosso futebol.»

«O futebol é mais do que vitórias e golos, é legado, é família, é amor à nossa terra», lê-se numa publicação nas redes sociais.

