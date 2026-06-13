Gondomar
Há 27 min
Presidente de Gondomar homenageia Diogo Jota e André Silva em Compostela
Luís Filipe Araújo concluiu o Caminho de Santiago e levou o nome dos irmãos nas costas
Luís Filipe Araújo concluiu o Caminho de Santiago e levou o nome dos irmãos nas costas
Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara Municipal de Gondomar, concluiu o Caminho de Santiago e assinalou a chegada a Santiago de Compostela nas redes sociais, com uma homenagem a Diogo Jota e André Silva.
Os irmãos faleceram a 3 de julho de 2025.
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TAGS: Gondomar Diogo Jota Andre Silva Luto
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