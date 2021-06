Gonzalo Plata integra a convocatória do Equador para a Copa América, que se realiza de 13 de junho a 10 de julho no Brasil.

Além do jovem extremo do Sporting, também Leonardo Campana, avançado que representou na época passada o Famalicão por empréstimo do Wolverhampton, está na lista do selecionador Gustavo Alfaro para a prova.

O Equador integra o grupo B da Copa América: defronta Venezuela, Peru, Colômbia e Brasil.