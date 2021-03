Relegado para a equipa B do Sporting em janeiro passado, Gonzalo Plata disse agora desconhecer por que razão não está às ordens de Ruben Amorim.

«A verdade é que não faço ideia. Tenho estado a trabalhar como sempre, venho à seleção e continuo a fazer o meu trabalho. Demonstrei-o jogo a jogo e não sei o que se está a passar», disse à GolTV o extremo que foi chamado para representar a seleção do Equador.

Recorde-se que Plata foi afastado dos treinos da equipa principal depois de Ruben Amorim não ter ficado plenamente satisfeito com o empenho dos jogador nos treinos. «O que queremos fazer é o melhor pelo Plata. Às vezes é subir, descer, ou ter ou não uma conversa com ele. Estamos a tentar fazer do Plata um grande jogador. Ele tem muito talento mas para ser um grande jogador é preciso algo mais», justificou na altura o treinador leonino.

Ao serviço da equipa B dos leões, o jogador de 20 anos leva cinco jogos e dois golos, ambos nos últimos dois jogos nos quais participou.