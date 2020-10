O Equador venceu o Uruguai por 4-2 na qualificação sul-americana para o Mundial 2022, com Gonzalo Plata, do Sporting, a ser uma das figuras do encontro [veja o golo no final da página].

Antes dele, porém, houve vários incidentes no encontro. O primeiro, o 1-0, por Moises Caicedo após um canto curto dos equatorianos, aos 15 minutos. O Uruguai celebrou o empate, mas o VAR vislumbrou um fora de jogo de Luis Suarez.

Já na compensação do primeiro tempo, o Equador criou uma ocasião por Ener Valencia e, depois, marcou mesmo.

Um mau corte de Godin deixou Michael Estrada na «cara do golo» e, perante uma baliza deserta, atirou para o 2-0.

Óscar Tábarez lançou-se à segunda parte com Darwin Nuñez e o jogador do Benfica quase tinha efeito imediato. Darwin marcou, mas o VAR descobriu um desvio na mão do avançado e anulou o que seria o 2-1. Ora, instantes depois de o jogo ser reatado, a dúvida sobre o vencedor acabou, com Michael Estrada a receber no corredor central e, dali, a atirar para o terceiro do Equador, segundo da conta pessoal.

Já depois disso, Gonzalo Plata entrou em campo e num jogo que já era para esquecer da defensiva uruguaia, o jogador do Sporting ainda apontou um golo após uma assistência fantástica de Alan Franco. Perante o «carrinho» de Ronald Araújo, central que relegou Coates para o banco, Plata puxou a bola, deixou o defesa fora do lance e apontou o 4-0.

Já com Leonardo Campaña, do Famalicão, em campo pelos equatorianos, o Uruguai ainda beneficiou de dois penáltis, ambos convertidos por Luis Suarez, mas que não chegaram para a diferença que o Equador já tinha colocado no marcador.

Veja bem o golo de Plata.