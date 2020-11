A Macedónia do Norte garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para a fase de grupos do Campeonato da Europa 2020, a disputar em 2021, depois de vencer a Geórgia por 1-0 em Tbilisi, confirmando a vitória no caminho D do play-off.

É uma qualificação história para o país, que nunca tinha, após a declaração de independência da antiga Jugoslávia, em 1991, conseguido qualquer apuramento para o Europeu.

Com o lateral-direito do Sporting, Stefan Ristovski, a titular – saiu aos 89 minutos – os visitantes marcaram o único golo do jogo aos 56 minutos, pelo experiente avançado Goran Pandev, de 37 anos.

Holanda, Ucrânia e Áustria vão ser os adversários da Macedónia, que vai integrar o grupo C.

Esta quinta-feira, ficam definidos os outros três apurados para o Euro 2020, nos jogos das 19h45. O vencedor do Hungria-Islândia vai juntar-se a Portugal, Alemanha e França no grupo F. O vencedor do Irlanda do Norte-Eslováquia vai para o grupo E, com Espanha, Suécia e Polónia. O vencedor do Sérvia-Escócia junta-se ao grupo D, cm Inglaterra, Croácia e República Checa.