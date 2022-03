A nova estrutura do Governo de António Costa vai contar com 17 ministros e 38 secretários de Estado, o que representa um corte de 20% comparativamente com o anterior Governo, que era o maior de sempre em democracia, como explica a CNN Portugal.

A composição do novo Governo foi divulgada ao final da tarde desta quarta-feira no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a composição proposta pelo Primeiro-ministro.

Novo Governo de António Costa:

Primeiro Ministro: António Luís Santos da Costa

Ministra da Presidência: Mariana Guimarães Vieira da Silva

Ministro dos Negócios Estrangeiros: João Titterington Gomes Cravinho

Ministra da Defesa Nacional: Maria Helena Chaves Carreiras

Ministro da Administração Interna: José Luís Pereira Carneiro

Ministra da Justiça: Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro

Ministro das Finanças: Fernando Medina Maciel Almeida Correia

Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares: Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes

Ministro da Economia e do Mar: António José da Costa Silva

Ministro da Cultura: Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira

Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Elvira Maria Correia Fortunato

Ministro da Educação: João Miguel Marques da Costa

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho

Ministra da Saúde: Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões

Ministro do Ambiente e da Ação Climática: José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro

Ministro das Infraestruturas e da Habitação: Pedro Nuno de Oliveira Santos

Ministra da Coesão Territorial: Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão

Ministra da Agricultura e da Alimentação: Maria do Céu de Oliveira Antunes