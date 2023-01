A Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a sua demissão, um dia depois de ter tomado posse, tendo estado apenas 25 horas e 54 minutos no cargo.

A governante tomou a decisão «por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo. A demissão foi prontamente aceite», lê-se no comunicado enviado à imprensa pelo gabinete da Ministra da Agricultura e da Alimentação.

A demissão de Carla Alves acontece horas depois de ter sido noticiado que tem arrestadas contas bancárias que partilha com o marido, Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, que foi acusado pelo Ministério Público de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, num alegado esquema relacionado com a venda de terrenos do seminário.

