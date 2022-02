O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, assumiu esta quinta-feira que não sabe se continuará a ter esse cargo, quando o novo governo iniciar funções.

À margem do lançamento de dois livros, Rebelo destacou o trabalho realizado durante o seu mandato, iniciado em 2016.

O governo afirmou que «o país está, hoje, desportivamente mais rico» e ressalvou ainda «a estabilidade dada às federações desportivas, a todo o movimento desportivo, ao Comité Olímpico de Portugal, aumentando sempre, ao longo destes anos, o financiamento para que as missões, nomeadamente aos Jogos Olímpicos, tivessem o resultado que é conhecido.»

João Paulo Rebelo destacou ainda o crescimento do movimento paralímpico e lembrou a criação de uma entidade que se dedica exclusivamente ao combate e prevenção da violência no desporto.

«É difícil estar a sintetizar, mas diria que estes foram os principais motivos com que termino este ciclo, independentemente do que se venha a iniciar, com a satisfação e com a consciência de que demos o nosso melhor e que contribuímos para alguma transformação positiva no desporto nacional», atirou.