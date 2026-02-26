O ministro de Restado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, teve alta esta quinta-feira e já saiu do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde esteve em observação depois de ter sofrido um Acidente Isquémico Transitório (AIT), ou seja, um «micro-AVC».

O ministro tinha dado entrada no hospital com queixas de indisposição, mas a suspeita inicial de um AVC foi afastada depois dos primeiros exames que revelaram que se tratava, afinal, de um AIT, um bloqueio temporário da circulação sanguínea que levou a que o governante ficasse mais um dia sob observação.

Sem novos desenvolvimentos e com a situação estabilizada, Morais Sarmento recebeu alta esta quinta-feira e já deixou o Hospital de Santa Maria, mas, segundo uma nota do Gabinete do ministro, só regressa ao trabalho na próxima semana.

«O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana», lê-se no documento.

Na mesma nota, Miranda Sarmento agradece a «preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde».