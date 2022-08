O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, alertou esta segunda-feira que uma eventual reforma do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) só avançará caso haja um «consenso alargado».

«Uma reforma do TAD, se vier a existir, só se for objeto de uma proposta muito mais alargada por parte dos responsáveis das entidades que se relacionam ou cujas instituições estão diretamente relacionadas com o funcionamento do TAD», afirmou, citado pela Lusa.

Esta declaração surge após o presidente da Liga, Pedro Proença, ter defendido que o TAD não devia existir, sugerindo a criação de um organismo que decidisse com maior rapidez os casos jurídicos.

«O Governo tem abertura para ouvir entidades como a Federação Portuguesa de Futebol, a LPFP, os clubes que participam nas competições profissionais de futebol e os próprios responsáveis pelo TAD, como também as outras modalidades», continuou depois João Paulo Correia.

«Uma alteração sobre o funcionamento do TAD tem de ser o objetivo das entidades que direta ou indiretamente se relacionam com o tribunal e só a partir daí é que o Governo pode decidir se está ou não disponível para fazer alterações», reforçou.