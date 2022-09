O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou esta segunda-feira a vontade de «criar uma unidade técnica» que possa funcionar «de forma autónoma em relação às organizações desportivas» para garantir a transparência no desporto português nas mais diversas áreas, com maior incidência no futebol.

«Queremos que quem queira investir numa sociedade desportiva tenha de apresentar um projeto de investimento e queremos instituir igualmente um regime de incompatibilidades para que os administradores e gerentes das sociedades desportivas tenham um conjunto de requisitos que afastem qualquer conflito de interesses», referiu.

O secretário de Estado para a Juventude e o Desporto dá como exemplo «aqueles que são detentores de exercício de funções em federações desportivas, clubes profissionais, de verem isso como um conflito de interesses para poderem exercer, ao mesmo tempo, funções em sociedades desportivas».

O próximo passo para efetivar essa regulamentação, declarou o governante, passará pela sua aprovação, tão cedo quanto possível, «através de propostas de lei» na Assembleia da República, adiantando ser preciso também recolher «informação relacionada com a vida financeira, económica e desportiva das sociedades desportivas».