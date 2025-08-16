MotoGP: Márquez cai e Bezzecchi garante «pole» que lhe escapava desde 2023
Italiano garante a quinta «pole position» da carreira, a primeira com a Aprilia. Miguel Oliveira vai partir do 18.º lugar na Áustria
A manhã deste sábado de MotoGP ficou marcada pela queda de Marc Márquez (Ducati Lenovo) e pelo regresso de Marco Bezzecchi (Aprilia) às pole position de uma corrida do Mundial.
No Grande Prémio da Áustria, no Red Bull Ring, o piloto italiano garantiu posição privilegiada no arranque pela primeira vez ao serviço do Aprilia. Foi o mais rápido deste sábado, com o tempo de 1:28.060 minutos. No total, coleciona cinco poles, sendo que a última havia acontecido na Índia, em 2023.
Já Marc Márquez, que tem dominado o Mundial, vai arrancar da quarta posição, depois de uma queda que o prejudicou nas contas finais. O espanhol foi ainda superado pelo irmão mais velho, Alex Márquez (Gresini), que vai partir em segundo, e pelo italiano Francisco Bagnaia (Ducati Lenovo), que arranca da terceira posição.
Durante a qualificação ainda houve bandeiras amarelas acionadas, logo no início, depois da queda do francês Johann Zarco (Honda). Porém, o piloto saiu ileso e isso não causou muitos problemas aos restantes.
Pedro Acosta (KTM) também teve uma dificuldade durante a manhã de sábado, não por uma queda mas sim por um problema técnico: a mota do espanhol ficou sem combustível, tendo Acosta conseguido voltar ao paddock mais tarde.
O português Miguel Oliveira (Pramac) vai partir da 18.º posição. Ainda na qualificação, destaque para Fabio Quartararo. O campeão de 2021 - e por consequência também a Yamaha - vai partir pela primeira vez fora da Q2, depois de o piloto francês ter garantido apenas o 16.º lugar.
Este sábado realiza-se corrida Sprint, agendada para as 14:00. O Grande Prémio da Áustria corre-se no domingo, às 13:00.