O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou, este sábado, na Áustria, a 89.ª pole position da carreira, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Estíria, no Red Bull Ring, em Spielberg, na segunda corrida da época na Fórmula 1.

Depois de a terceira sessão de treinos livres, de manhã, ter sido cancelada devido à forte chuva que encharcou o piso, Hamilton realizou a melhor volta em 1.19,273 minutos. Max Verstappen (Red Bull) fez o segundo melhor tempo (1.20,489), a 1,126 segundos de Hamilton. O piloto holandês sofreu um pião na derradeira volta.

Destaque ainda para Carlos Sainz, da McLaren, que conquistou a melhor qualificação da carreira e vai partir no terceiro lugar, depois do tempo de 1.20,671 minutos (mais 1,398 segundos do que Hamilton).

Vencedor do Grande Prémio da Áustria no passado domingo, o líder do Mundial, Valtteri Bottas (Mercedes), vai partir da quarta posição.

O francês Esteban Ocon (Renault) e o tailandês Alexander Albon (Red Bull) são quinto e sexto, respetivamente, seguidos do francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) e do australiano Daniel Ricciardo (Renault).

Lando Norris, que fez o sexto tempo da sessão, vai partir do nono lugar após a penalização de três lugares recebida na sexta-feira, por ter ignorado bandeiras amarelas nos treinos livres.

Longe dos primeiros lugares na partida de domingo vai estar a Ferrari. Depois de Vettel há uma semana, desta feita foi Charles Leclerc a ficar de fora da Q3 – que junta os dez mais rápidos da Q1 e da Q2 – ao registar o 13.º melhor tempo. Já Vettel não foi além do 10.º lugar.